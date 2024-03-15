بتكلفة 27.5 مليون جنيه.. افتتاح 11 مسجدًا جديدًا فى 5 مراكز بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، 11 مسجدًا جديدًا بمراكز "دمنهور - كفرالدوار - الدلنجات - أبوحمص - إيتاي البارود"، بتكلفة إجمالية 27 مليونًا و550 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح مساجد جديدة بمراكز محافظة البحيرة

وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد الرحمن - قرية سعيد عقاب - دسونس- أبوحمص مساحة 150 م 2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد السكران - قرية النشو البحري - بولين - كفرالدوار على مساحة 351 م2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين و500 ألف جنيه، ومسجد الزياتين - قرية كوم عزيزة - أبوحمص على مساحة 270 م2 بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

كما تم افتتاح مسجد أنصاف بقرية محلة كيل - أبوحمص على مساحة 392 م2 بتكلفة إجمالية مليون و900 ألف جنيه، ومسجد شميس - قرية بولين - كفرالدوار على مساحة 855 م2 بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، ومسجد أنوار الكريم - قرية العلايا - إيتاي البارود على مساحة 185 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الرحمة - المنشية الجديدة - الدلنجات على مساحة 225 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد 5/4 أبيس - قرية كوم أشو - كفرالدوار على مساحة 379 م2 بتكلفة إجمالية 250 ألف جنيه، ومسجد الطويلة - قرية الإبراهيمية - إيتاي البارود على مساحة 480 م2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه، ومسجد منشأة الصيرفي "السريع" إيتاي البارود على مساحة 159 م2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، مسجد عبدالله الحبشي - قرية الورثة - دمنهور على مساحة 159 م2 بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

خطبة الجمعة عن رمضان شهر الطاعات

وتناولت خطبة الجمعة، اليوم، والتى جاءت تحت عنوان "رمضان شهر الطاعات" أن شهرَ رمضانَ المباركِ شهرُ العطايَا والهباتِ والمنحِ والنَّفحاتِ والبركاتِ، فهو سيّدُ الشهورِ وأعظمُهَا، أيامُهُ خيرُ الأيامِ وأفضلُهَا، وليالِيه أشرفُ الليالِي وأطهرُهَا، شهرٌ تتزينُ الدنيَا كلُّهَا فرحًا بقدومِهِ، تُفتَّحُ فيهِ أبوابُ الجنانِ وتُغلَقُ فيهِ أبوابُ النيرانِ، والعاقلُ هو مَن يسارعُ ويسابقُ لينالَ النصيبَ الأوفَى مِن تلك النفحاتِ والبركاتِ فيكثرَ مِن فعلِ الطاعاتِ.