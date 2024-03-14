الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

في اليوم العالمي للكلى.. إطلاق "كليتك ثروتك" بمركز فريد عطية بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الأستاذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم، مبادرة "كليتك ثروتك" التي ينظمها مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بدمنهور، بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للكلى، وذلك في حضور الدكتورة رويده حسني، مدير إدارة الكلى بالمديرية،  والدكتور محمود الغنام مدير مستشفى حميات دمنهور، والدكتور أحمد المغربي، مدير مركز فريد عطيه، والدكتورة رحاب أبوعيسى، منسق الجودة بالمركز، وقدرية عبدالعال مشرفة التمريض بالمركز.

 أهمية الحفاظ على الصحة وضرورة المتابعة

وأكد الدكتور هاني جميعه، أهمية الحفاظ على الصحة وضرورة متابعة وعمل الفحص المبدئي للضغط والسكر بصفة مستمرة وللاطمئنان بصفة دائمة، واستفسر منهم عن رأيهم في الخدمة المقدمة بالمركز.

ثم قام وكيل وزارة الصحة بالبحيره بجولة مرورية فى المركز، للوقوف على سير العملية التأهيلية وكافة الإستعدادات للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، ومتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لاستقبال وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك حرصا على النهوض بالمستوى الصحى المقدم للمواطن المصرى وفق أحدث المعايير المصرية والدولية، وتم مناقشة ماتم انجازه في وحدة فريد عطية، ومدى استعداد الوحدة للاعتماد.

وأكد وكيل الوزارة أن وحدة فريد عطية، من أولى الأماكن التى سيتم إدراجها في المرحلة الأولى للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

كليتك ثروتك محافظة البحيرة دمنهور هاني جميعة مبادرة كليتك ثروتك

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