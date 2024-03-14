الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني: توزيع  20 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة طبية لمعهد دمنهور التعليمي

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 

شهدت محافظة البحيرة، خلال الفترة القليلة الماضية عملية توزيع للمساعدات الإنسانية، من قبل أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتضمنت هذه المساعدات توزيع 2000 كرتونة تحتوي على مواد غذائية لتلبية احتياجات الأسر المحتاجة، بالإضافة أيضًا إلى توزيع 2000 قطعة ملابس بمناسبة قرب عيد الفطرالمبارك، وذلك  بهدف إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب الأطفال والعائلات المستفيدة.

 

أجهزة طبية للمعهد الطبي القومي في دمنهور

وبالإضافة إلى ذلك، تبرعت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بثلاثة أجهزة طبية للمعهد الطبي القومي في دمنهور ولمعهد الأورام، تتميز هذه الأجهزة بتقنيات حديثة ومتطورة، وتقدم دعمًا كبيرًا للمؤسستين الطبيتين، قدرت قيمة الجهاز الواحد من هذه الأجهزة بنحو 400 ألف جنيه، مما يعكس المساهمة الكبيرة لأمانة التحالف الوطني في تطوير وتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة.

 

توزيع عدد  2500 وجبة إفطار

كما قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيريه لتنميه المجتمع إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  بتوزيع عدد  2500 وجبة إفطار صائم  من خلال حملة طرق الأبواب، بقرية البيضه التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار،  بالإضافة العمل على توزيع عدد  20 الف كرتونة مواد غذائية شاملة لجميع المواد الغذائية التى يحتاج إليها  المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. 

ومن جانبه، أكد الدكتور نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إحدى كيانات التحالف الوطني أن هذه الجهود الإنسانية هى التزام من أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتحسين الحياة وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية، وتعكس أيضًا التعاون والشراكات المهمة مع المؤسسات الطبية لتعزيز الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمرضى والمجتمع بشكل عام.

كما أكدت الدكتورة نفين الكاتب، أنه تم  خلال الفترة الماضية  تنفيذ مبادرة "كتف بكتف" والتى تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الأكثر احتياجًا في محافظة البحيرة، وتم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي أقيمت في استاد دمنهور الرياضي، تم توزيع ما يقرب من 15 ألف كرتونة من المواد الغذائية على الأسر والأفراد الذين يعانون من ضعف الدخل والفقر، وتضمنت  المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والشاي، والتي تلبي جزءًا من احتياجاتهم الغذائية.

توزيع وجبات محافظة البحيرة التحالف الوطني مؤسسة الكاتب دمنهور

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