الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 2 طن مخلل و500 كيلو ملح طعام داخل مصنعين بدون ترخيص بالبحيرة

مخلل
مخلل

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين مع القيام بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة على زيد، بتنفيذ حملة تموينية أسفرت عن ضبط ٢ طن مخلل و٥٠٠ كجم ملح طعام داخل مصنعين بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

رفع ٤١٨ حالة إشغال طريق خلال حملات مكبرة  بالبحيرة.

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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

 

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بتنفيذ حملات إشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع ٤١٨ حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ٩٨حالة بدمنهور و٣٠٠ حالة بالدلنجات و٢٠ حالة برشيد ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

ضبط مخللات فاسدة حملة تموينية بالبحيرة نهال بلبع تموين البحيرة ملح فاسد

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