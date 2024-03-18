الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"عرب عاشور".. الأم المثالية بالبحيرة قصة نجاح ملهمة تفوقت على التحديات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عمت الفرحة والسعادة بين سكان قرية المجد  في مركز المحمودية  بمحافظة البحيرة، بعد حصول السيدة عرب حسن علي عاشور على لقب الأم المثالية لهذا العام على مستوى المحافظة، توافدت جموع كبيرة من أصدقاءها وأقاربها إلى منزلها لتهنئتها والاحتفال بفوزها، وسط أجواء من الفرح والسرور.

 

عبرت عرب علي عاشور، وكيلة معهد الفتيات بقرية المجد البالغة من العمر 56 عامًا، عن سعادتها الكبيرة بفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة البحيرة، وفرصتها للمشاركة في حفل تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمهات المثاليات، مؤكدة أنها لم تتوقع هذا الفوز الرائع الذي يعتبر تتويجًا لرحلة صعابها في تربية أبنائها حتى وصلوا إلى النجاح، وتحدثت عن ثلاثة أبناء لها، محمد الذي يعمل نائب مديرمستشفى شبراخيت، ومحمد الذى يعمل طبيب بشري، بالإضافة إلى آية طبيبة بشرية.

 

قصة نجاح ملهمة ومثيرة للإعجاب تعكس قوة الإرادة
 

 وتمتلك عرب عاشور، المعلمة الأزهرية المقيمة بمركز الرحمانية، قصة نجاح ملهمة ومثيرة للإعجاب تعكس قوة الإرادة والتحدي التي واجهتها على مدار السنوات تفوقت على التحديات وحصدت لقب الأم المثالية لعام 2024 في محافظة البحيرة.

بدأت رحلة عاشور كأم مطلقة قبل 25 عامًا، حيث واجهت العديد من الصعوبات والمشاكل، بعد زواجها في عام 1988، تركها زوجها وتزوج امرأة أخرى في عام 1998، وتركها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أبنائها ومع ذلك، لم تستسلم عاشور واستمرت في العمل الشاق لتوفير احتياجات أبنائها وتعليمهم.

بفضل تضحياتها وعزيمتها، حقق أبناء عاشور نجاحًا باهرًا في مجالاتهم الدراسية، حصل الابن الأكبر على درجة البكالوريوس في الصيدلة، في حين حصلت الابنة الثانية والابنة الثالثة على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

تجاوزت عاشور العديد من التحديات المالية والاجتماعية بقوة إرادتها وقدرتها على العمل الشاق، على الرغم من عدم تلقيها الدعم المادي أو المعنوي من أحد، استطاعت تربية أبنائها وتحقيق نجاحها. إن قصة عاشور تعد نموذجًا يحتذى به في المجتمع، حيث تلهم النساء المصريات والنساء في جميع أنحاء العالم بأنهن قادرات على تحقيق أحلامهن والتغلب على الصعاب بالإرادة والعزيمة.

عرب عاشور الام المثالية بالبحيرة الرحمانية دمنهور الرئيس السيسي

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