6 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بطريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجارى تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بطريق محور الضبعة عند الكيلو 90 اتجاه الضبعة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من محمد يسرى أحمد حسن، 19 عامًا، كسر مضاعف بالعضد الأيمن، محسن عاشور عطية، 36 عامًا، كسر مضاعف بالساق اليمنى، سيد يسرى أحمد، 37 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، محمد فوزي أبوالنور، 47 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وليد فوزي أبوالنور، 42 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد رمضان عبدالفتاح، 30 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمون محافظة الجيزة.

جرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.