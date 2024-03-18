الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

متطوعو التحالف الوطني بالبحيرة: فخورون بالمشاركة في العمل الخيري

متطوعي مؤسسة الكاتب
متطوعي مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي

أعرب محمد علي هويدي، أحد متطوعي مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إحدى كيانات التحالف الوطني عن سعادته بالمشاركة في فعاليات التحالف من المساهمة في رسم البسمة على وجه الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في المناطق الريفية وكذلك المساهمة فى مختلف مجالات الخير والتنمية بمحافظة البحيرة. 

أشار هويدي إلى استخدامهم نظامًا متطورًا لتيسير العمل وتحقيق أعلى كفاءة وسرعة من قبل مؤسسةنبيل الكاتب الخيريه لتنمية المجتمع، حيث تم توحيد قواعد البيانات وبالتالي توسيع نطاق خدماتهم مع التحالف في الشهرين الماضيين، قاموا بتجهيز آلاف الكراتين كجزء من العديد من المبادرات لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان بمنتجات ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أنه إضافة إلى الكراتين، يتم تحضير آلاف الوجبات الساخنة  خلال شهر رمضان. 

ووجه هويدى الشكر لزملاء العمل الخيرى بهاء نوفل، وعمرو طعميه، وادهم الصعيدي، خميس العطار، بسيوني رمضان، احمد كمال الشقرا، ومصطفي الداهش، مؤكد انهم فخورون بأن الله اختارهم  ليكونوا جزءًا من هذا العمل الخيري، مشيرا إلى أنه بعد كل رحلة طويلة وتعب شاق، ينبثق داخلنا طاقة عظيمة تعرف بطاقة الخير نحن ممتنون وسعداء بالمشاركة في فاعليات التحالف الوطني. 

 إفطار جماعى لعدد 600 عامل نظافة بالبحيرة 

من ناحية أخرى، تنظم إحدى الجمعيات الخيرية لتنمية المجتمع بالبحيرة، إفطارًا جماعيًا لـ600 عامل من عمال النظافة بجميع مدن وقرى المحافظة، وعقب الإفطار سيتم توزيع 2500  كرتونة مواد غذائية شاملة لجميع المواد المختلفة وعقب ذلك سيتم تكريم عمال النظافة من قبل د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي إحدى كيانات التحالف الوطني وذلك لما يقوموا به من مجهود فى نظافة الشوارع والميادين بالمحافظة.

التحالف الوطني العمل الخيرى محافظة البحيرة إفطار جماعي افطار ٦٠٠ عامل

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