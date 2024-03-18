الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفى رشيد المركزى وأعمال الرصف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتفقد مستشفي رشيد المركزى، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتحقيق الإنضباط الإداري للعاملين من الأطباء والتمريض، وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات.  
 

و تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أقسام المستشفى المختلفة وتابعت انتظام سير العمل بالاستقبال ووحدة الكلى وقسم الحضانات، والتقت بعدد من المرضى داخل المستشفى وقدمت لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم متمنية لهم سرعة الشفاء العاجل، ووجهت بذل المزيد من الجهد للتيسير على المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما قامت بالاطمئنان على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفى، مشيدة بالجهود المبذولة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة للمرضى وكذا إنتظام العمل بالمستشفى.

كما قامت الدكتورة نهال بلبع، بجولة تفقدية لأعمال الرصف وإصلاح الهبوط الأرضي بشوارع "مضرب التحرير - عبدالسلام عارف - منطقة التكت"، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال الرصف وحجم وجودة الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها، والوقوف علي تداعيات الموقف بشأن حوادث الهبوط الأرضي أولا بأول وإتخاذ اللازم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجهت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والإصلاح لتسهيل الحركة أمام المواطنين وتحقيق السيولة المرورية وعدم تعطيل مصالح المواطنين، كما شددت على ضرورة استمرار رفع حالة التأهب القصوي والتدخل السريع والاستجابة الفورية خاصةً فى حالات عدم إستقرار الأحوال الجوية، وإيجاد الحلول المناسبة والناجزة لشكاوي المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، فى جميع أنحاء المحافظة 

محافظة البحيرة مستشفى رشيد نهال بلبع دمنهور التنفيذي المحافظة

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