إزالة 5 حالات تعدٍ على 786 مترًا مربعًا فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات ورشيد عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 786 مترا مربعا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية ووقف أعمال وإزالة حوائط وشدات خشبية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وكذلك العمل على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى مهدها.

رفع ٦٩٩ حالة إشغال طريق خلال حملات مكبرة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات إشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع ٦٩٩ حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ٣٨٠حالة بدمنهور ٢٩٩حالة بالدلنجات و٢٠ حالة برشيد، وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة.