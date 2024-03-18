الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني بالبحيرة: تكريم 600 عامل نظافة خلال الإفطار الجماعي (صور)

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

كرّمت مؤسسة نبيل الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إحدى كيانات التحالف الوطني، الإثنين، عددًا من عمال النظافة بمدن وقرى البحيرة، وذلك عقب حفل الإفطار الجماعى الذى تم تنظيمة بمعرفة المؤسسة وكذلك تم توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية شاملة لجميع المواد الغذائية على عمال النظافة، بحضور د.نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي.

ونظمت الجمعية إفطارًا جماعيًا لـ600 عامل من عمال النظافة بجميع مدن وقرى المحافظة، وعقب الإفطار تم توزيع 2500  كرتونة مواد غذائية شاملة لجميع المواد المختلفة وتكريم عمال النظافة من قبل نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء المؤسسة لما يقومون به من مجهود فى نظافة الشوارع والميادين بالمحافظة. 

وعبّرت رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي عن سعادتها الكبيرة بتواجدها بين العمال ومشاركتها وجبة الإفطار معهم، مشيدة بدورهم الأساسي كركائز في المجتمع، وأعربت عن امتنانها العميق للمسؤولية الكبيرة التي يحملونها في المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، مؤكدة أن مثل هذة الفاعليات لغرس الإنتماء والوطنية لدي الجميع والعمل على الاهتمام بالاسر البسيطة 

من جهة أخرى، تشهد محافظة البحيرة اليوم قيام مؤسسة نبيل الكاتب الخيريه لتنميه المجتمع إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية شاملة وذلك بمجمع دمنهور الثقافى ضمن مبادرة  التحالف الوطني فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الاجتماعي.

التحالف الوطنى بالبحيرة نبيل الكاتب إفطار جماعي توزيع مواد غذائية نهال بلبع

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