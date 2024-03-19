الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط ٤٤٢٥ عبوة بسكويت وسلع غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة بمركز دمنهور تحت إشراف  سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط ٤٤٢٥ عبوة بسكويت وسلع غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية داخل أحد شركات الأغذية قبل بيعها وتداولها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

ضبط ٢ طن سمك ماكريل مجهول المصدر 

وجهت البحيرة  الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية بمركز أبو حمص تحت إشراف  مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية أسفرت عن ضبط مصنع بسكوت يدار بدون سجل صناعي ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى حيث تم التحفظ علي  ٣ شكائر سكر بإجمالي ١٥٠ كيلو وعدد ٢ شيكارة دقيق بإجمالي ١٥٠ كيلو وشيكارة نشا زنة ٥٠ كيلو وعدد ٣ كراتين سمنه بإجمالي ٧٥ كيلو، كما تم ضبط ٢٠٠ كرتونة أسماك هورس (ماكريل) زنة الكرتونة ١٠ كجم  بإجمالي ٢ طن مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط بسكوت ضبط سمك فاسد بالبحيرة تموين البحيرة نهال بلبع دمنهور

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