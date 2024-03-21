وكيل "صحة البحيرة" يكرِّم الأمهات المثاليات من العاملات بمستشفيات وإدارات المحافظة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، حفل تكريم للأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم.

وأشرف على الحفل لمياء مكاوى مدير إدارة الخدمة الإجتماعية، وبحضور ورعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وعدد كبير من مديري إدارات المديرية والعاملين بها ومن الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة وأسر الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن للتكريم، خلال هذا العام.

رسالة شكر للأمهات المثاليات

وتحدث الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن فضل الأم ومنزلتها السامية ومكانتها فى الحياة التى لا تضاهيها أى مكانة أخرى، مؤكدا أن الاحتفال بها واجب فى كل لحظة نعيشها معها وليس فى يوم معين، مشيرا إلى أنه سيتم للاحتفال بعيد الأم داخل جميع مستشفيات محافظة البحيرة، وذلك من أجل رد الجميل لجميع الأمهات المثاليات علي مستوى المحافظة.

وقدم “جميعه”الشكر والتحية والتقدير لكل الأمهات وخص الأمهات اللاتي لم يتم اختيارهن للتكريم، كما قدم خالص الشكر للأمهات التى وقع عليهن الإختيار للتكريم من اجل التكريم من قبل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، مؤكد الى أن هذة الإحتفالية يتم خلالها تقديم الدعم المعنوى لجميع الأمهات.

شهادات تقدير بإسم مديرية الصحة بالبحيرة للأمهات

وقام الدكتور هاني جميعه، بعد ذلك بتقديم الهدايا وشهادات تقدير بإسم مديرية الصحة بالبحيرة للأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن للتكريم وهن:حنان مصطفى ياسين بإدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وشيماء بدوى عبدالمنعم بمستشفى ايتاي البارود، ومها السيد محمد عبدالحميد بالإدارة الصحية بكوم حماده، وشاريهان فوزى يوسف بمستشفى ايتاي البارود،و رضا فرج فهمى الدفراوى برعاية طفل الهلال بدمنهور