فوز 4 مستشفيات من البحيرة بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية

حصدت وحدات إذابة الجلطات الدماغية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، عدة جوائز من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث حصلت 4 مستشفيات على 4 جوائز "٣ ماس وواحدة ذهب".

وصرح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأن مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود وصدر دمنهور، حصدت الجائزة الماسية، بينما حصدت مستشفى رشيد المركزي الجائزة الذهبية، في إنجاز جديد ومتكرر، حيث سبق لتلك المستشفيات الحصول على عدة جوائز على مدار العام.

سلسلة الإنجازات المتعددة في منظومة الصحة

وأشاد جميعة بهذا الإنجاز المتكرر والذى يضاف لسلسلة الإنجازات المتعددة في منظومة الصحة بالبحيرة، وبجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالبحيره، منوهًا بأن كل يوم يشهد جديدًا من الأعمال المتميزة التى يقوم بها أطباء البحيره، لما يمتازون به من خبرات كبيرة تؤهلهم بأن يكونوا فى المقدمة دائما بعلمهم وعملهم ومهارتهم التى تُدرَّس وتُعلّم.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا وغير عادي بالقطاع الصحي، وأن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة الصحة، وأن منظومة الصحة بالبحيرة في تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبفضل أبنائها المخلصين، وتلقى كل الدعم من وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات، ولجميع مديري تلك المستشفيات وجميع القائمين على العمل بوحدات إذابة الجلطات الدماغية، تقديرًا لمجهوداتهم الطيبة، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وأشار جميعة إلى أن محافظة البحيرة هي الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالجمهورية، التي يوجد بها 5 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية، حيث توجد وحدة كذلك بمستشفى دمنهور التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة للأربع مستشفيات السابق ذكرها.

كما أكد جميعة أن وجود تلك الوحدات ذات أهمية وضرورة قصوى في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى من السكتة الدماغية التى تأتي كثانِى سبب للوفيات وأول سبب للإعاقة، مؤكد أنه يتم تقديم تلك الخدمة بالمستشفيات الأربع مجانا على نفقة الدولة، علما بأن ثمن الحقنة الواحدة تتجاوز 11 ألف جنيه، وذلك لإنقاذ حياة المرضى دون تحميل المريض أي أعباء مالية، وكذلك أهمية الدور التوعوي في اذابة الجلطة الدماغية، وأهمية نشر ثقافة الإهتمام والإسراع بعلاج المريض، وأهمية الذهاب إلي المستشفى قبل مرور أربع ساعات على الأعراض، وأهمية نشر الوعي بخصوص الأعراض الأولية للجلطة الدماغية.

وأكد بضرورة نشر الوعي عن وجود تلك الخدمة والتعريف بالمستشفيات الموجود بها الخدمة، وذلك لإنقاذ حياة المرضى، وأن الخدمة تقدم مجانًا للمرضى.

ونوه الدكتور هاني جميعة أن تلك الوحدات سبق لها الفوز بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية على مدار عام 2023، فقد حصلت مستشفى كفر الدوار العام على الجائزة الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 ثم حصدت الجائزة البلاتينيوم خلال النصف الثاني من العام، ثم حصلت على الجائزة الماسية خلال الربع الثالث ثم كررت نفس الإنجاز بالحصول على الجائزة الماسية خلال الربع الرابع،بينما حصلت مستشفى ايتاى البارود على الجائزة الذهبية خلال الربع الثانى والجائزة البلاتينية خلال الربع الثالث ثم الجائزة الماسية خلال الربع الرابع، كذلك حصلت مستشفى صدر دمنهور على الجائزة الذهبية خلال الربعين الثاني والثالث والجائزة الماسية خلال الربع الرابع، فيما حصلت مستشفى رشيد على الجوائز الذهبية خلال الربع الثانى والثالث والرابع من نفس العام.