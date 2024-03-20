التحالف الوطنى بالبحيرة: توزيع 2000 وجبة إفطار ساخنة عن طريق طرق الأبواب

أكدت الدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة أنه سيتم، اليوم الأربعاء، توزيع عدد 2000 وجبة ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بنطاق بندر دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتى تعمل على الاهتمام بالاسر البسيطة والأكثر احتياجًا بنطاق جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

توزيع 2000 وجبة إفطار صائم ساخنة عن طريق طرق الأبواب

كما أشارت الدكتورة نيفين الكاتب، إلى أنه يتم توزيع 2000 وجبة إفطار صائم ساخنة عن طريق طرق الأبواب يوميا داخل المحافظة، مشيرة إلى أن عملية اختيار تلك الأسر تتم بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك من أجل ضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

كما أكدت سها العطار مدير إدارة بإحدى كيانات التحالف الوطني أنه يتم توزيع وجبات الإفطار الساخنة من خلال فريق عمل من متطوعي الجمعية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويتم تنظيم عملية التوزيع بعناية فائقة، مشيرة إلى أن عملية توزيع الوجبات، قبل أذان المغرب مباشرة.

وأشارت سها العطار، إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تنظيم إفطار جماعي لعدد 600 عامل نظافة بالإضافة إلى توزيع كرتونة تحتوي على مواد غذائية تم توزيعها على العمال وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبالإضافة إلى ذلك تم توزيع أكثر من 20 ألف كرتونة مواد غذائية لتلبية احتياجات الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا بنطاق جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.