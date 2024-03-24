أمطار غزيرة إلى متوسطة على المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة منذ قليل حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث سقطت أمطار غزيرة إلى متوسطة مع قطع من الثلج، وتحولت الشوارع إلى برك من المياه، وذلك ضمن حالة الطقس السيئ الذي تشهده محافظة البحيرة.

وشهدت مدن دمنهور، وكفر الدوار، وشبراخيت، ورشيد وأبو حمص، وإدكو، والمحمودية، ورشيد، تساقط أمطار من الصباح الباكر، الأمر الذى أدى إلى قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالدفع بعدد كبير من المعدات من أجل المساهمة في رفع المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، وكذلك التنبيه على التواصل الدائم مع غرفة الأزمات الموجودة داخل ديوان عام محافظة البحيرة، فى حالة حدوث أى مشاكل تنتج عن تساقط الأمطار، من أجل سرعة حلها.

غرفة العمليات بالديوان العام للتقلبات الجوية وسوء الطقس

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تتم متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة، من غرفة العمليات بالديوان العام، مشددة على أجهزة المحافظة بسرعة الانتقال لرفع أي إعاقة لحركة سير المواطنين في الشوارع.

انتشار أكثر من ١٣٠٠ معدة لرفع التراكمات والتجمعات أولًا بأول

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

يذكر أن محافظة البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من ١٣٠٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

هذا وتهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بما يلي:- البقاء بالمنازل وعدم الخروج أثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار إلا للضرورة القصوى، عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنبًا لخطر الصعق، عدم ركن السيارات على فتحات تصريف مياه الأمطار وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرًا لسوء الأحوال الجوية.