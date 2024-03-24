الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة إلى متوسطة على المدن الساحلية بالبحيرة

أمطار
أمطار

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة منذ قليل حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث سقطت أمطار غزيرة إلى متوسطة مع قطع من الثلج، وتحولت الشوارع إلى برك من المياه، وذلك ضمن حالة الطقس السيئ الذي تشهده محافظة البحيرة.

وشهدت مدن دمنهور، وكفر الدوار، وشبراخيت، ورشيد وأبو حمص، وإدكو،  والمحمودية، ورشيد، تساقط أمطار من الصباح الباكر، الأمر الذى أدى إلى قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالدفع بعدد كبير من المعدات من أجل المساهمة في رفع المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، وكذلك التنبيه على التواصل الدائم مع غرفة الأزمات الموجودة داخل ديوان عام محافظة البحيرة،  فى حالة حدوث أى مشاكل تنتج عن تساقط الأمطار، من أجل سرعة حلها.

غرفة العمليات بالديوان العام للتقلبات الجوية وسوء الطقس

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تتم متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة، من غرفة العمليات بالديوان العام، مشددة على أجهزة المحافظة بسرعة الانتقال لرفع أي إعاقة لحركة سير المواطنين في الشوارع.

انتشار أكثر من ١٣٠٠ معدة  لرفع التراكمات والتجمعات أولًا بأول

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

يذكر أن محافظة البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من ١٣٠٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

هذا وتهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بما يلي:-  البقاء بالمنازل وعدم الخروج أثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار إلا للضرورة القصوى، عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنبًا لخطر الصعق، عدم ركن السيارات على فتحات تصريف مياه الأمطار وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

محافظة البحيرة تساقط أمطار المدن الساحلية رشيد دمنهور

مواد متعلقة

انتظام سير انتخابات "المحامين" أمام 27 لجنة فى البحيرة (صور)

"بلبع" تتفقد مواقف المحمودية لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

رئيس مدينة كوم حمادة بالبحيرة يشدد على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف دمنهور.. وإعلان تعريفة الركوب الجديدة

بتكلفة 12.75 مليون جنيه.. افتتاح 7 مساجد جديدة في 5 مدن البحيرة

أرقام الإبلاغ عن الزيادة غير المبررة فى تعريفة الركوب بالبحيرة

وكيل "صحة البحيرة" يكرِّم الأمهات المثاليات من العاملات بمستشفيات وإدارات المحافظة

فوز 4 مستشفيات من البحيرة بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية

الأكثر قراءة

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.. عدد أيام اجازة العيد في مصر

"بعد التسعير العادل للجنيه".. شركتا "الأهلى" و"مصر" للصرافة تجذبان حصيلة بقيمة 5.4 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟