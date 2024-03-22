الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف دمنهور.. وإعلان تعريفة الركوب الجديدة

سيارة أجرة
سيارة أجرة

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية داخل مجمع المواقف بدمنهور للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وانتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أي معوقات، وذلك بحضور اللواء عبدالمنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف، ومحمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرَّتها اليوم وزارة البترول.

انتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط 

والتقت نائب محافظ البحيرة، بعدد من الركاب داخل مجمع المواقف واطمأنت منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أي معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، على استمرار متابعة انتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط  والتواجد دوريًا على مدار اليوم  لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية.

وأعلنت محافظة البحيرة، عن تعريفة ركوب المواصلات بقرى ومركز المحافظة، بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

تعريفة الركوب الجديدة

وحصلت "الدستور"، على تعريفة ركوب السيارات بمجمع مواقف دمنهور، وهي كالتالي:

خط دمنهور - القاهرة 42.50 جنيه.

خط دمنهور - الإسكندرية 17 جنيه.

خط دمنهور - طنطا 17.50 جنيه.

خط دمنهور - كفر الدوار 10 جنيهات.

خط دمنهور - أبو حمص 6.50 جنيه.

خط دمنهور - مركز بدر 18 جنيهًا.

خط دمنهور - كوم حمادة 11 جنيهًا.

خط دمنهور - الدلنجات 9 جنيهات.

خط دمنهور - إيتاي البارود 9 جنيهات.

خط دمنهور - المحمودية 9 جنيهات.

خط دمنهور - إدكو 11 جنيهًا.

خط دمنهور - إدفينا 11 جنيهًا.

خط دمنهور - دسوق 8 جنيهات.

خط دمنهور - رشيد 17 جنيهات.

خط دمنهور - حوش عيسي 9 جنيهات.

خط دمنهور - النوبارية 19 جنيهًا.

خط دمنهور أبو المطامير 11 جنيهًا.

 أجرة السرفيس لجميع الخطوط داخل مدينة دمنهور 3 جنيهات.

دمنهور الدلنجات التعريفة الجديدة محافظة البحيرة نهال بلبع

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