الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بتكلفة 12.75 مليون جنيه.. افتتاح 7 مساجد جديدة في 5 مدن البحيرة

جانب من افتتاح المساجد
جانب من افتتاح المساجد بمحافظة البحيرة

قامت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة،  بافتتاح 7 مساجد جديدة بمراكز "حوش عيسى - كفر الدوار - الدلنجات  - أبو حمص - المحمودية " بتكلفة إجمالية 12 مليون و750 ألف.

وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

افتتاح مساجد جديدة بمراكز محافظة البحيرة 

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد محمد عبد النبي بركات (القوني) - حوش عيسى مساحة 81 م 2 بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه،  مسجد التوحيد بالحاجر - كفر الدوار على مساحة  131 م2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، مسجد الرحمن -  عزبة صابر العجني النهر بستان -   الدلنجات على مساحة 200 م2 بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه،  مسجد التائبين - قرية عبد المنعم رياض - أبو حمص على مساحة  222 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد التقوي - قرية البوصة - الأمراء - كفر الدوار على مساحة  279 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الشريف - مزرعة 4 فرهاش - حوش عيسى على مساحة  243 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الميري " الكبير" - المحمودية على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و850 ألف جنيه.

رمضان شهر الانتصارات خطبة الجمعة اليوم

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان " رمضان شهر الانتصارات" أن رمضان المبارك شهر الانتصارات والعزة والكرامة، فإذا كنا مع الله بحق وصدق كان النصر والفوز حليفنا، وإذا حدنا عن منهج الله سبحانه نزع من قلوب أعدائنا المهابة منا وألقى الوهن في قلوبنا لبعدنا عنه ومخالفتنا لأوامره، أو تقصيرنا في الأخذ بالأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها من إعداد أنفسنا بكل ما يتضمنه الإعداد من معان إيمانية وعلمية وعسكرية واقتصادية.

فما أحوجنا الي استلهام روح الانتصارات والتضحية والفداء في شهر رمضان المبارك؛ حتى نحقق لأنفسنا النجاة والسعادة ولأوطاننا التقدم والرفعة والازدهار.

محافظة البحيرة الدلنجات أوقاف البحيرة دمنهور شهر رمضان مسجد الميري

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