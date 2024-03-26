العثور على جثة سيدة مربوطة بحجر بمجرى مائي في البحيرة

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد أحمد السكران، جهودها من أجل سرعة كشف غموض العثور على جثة سيدة مربوطة بحبل وحجر، وفي حالة شبه تحلل وذلك داخل أحد المجاري المائية بقرية الزعفران التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من المقدم حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بورود بلاغ بعثور الأهالي على جثة سيدة في نهاية العقد الخامس تقريبآ، داخل شيكارة، مربوطه بحبل وحجر، وفي حالة شبه تحلل وذلك داخل أحد المجاري المائية بقرية الزعفران التابعة لدائرة المركز.

النيابة تناظر الجثة

وعلى الفور انتقل المستشار محمد صبحي وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة كوم حمادة لمكان الواقعة وتم مناظرة الجثمان، وقرر التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع سرعة التعرف على هوية الجثة.

وبالفحص توصلت تحريات ادارة البحث الجنائي، إلى أن الجثة لسيدة تدعى "سعاد. ال" 58 سنة، مقيم بناحية قرية الزعفران، ومتغيبة منذ 28 يومًا، ومتحرر محضر من قبل زوجها بتغيبها، وتم تحرير المحضر اللازم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الشاذلى رئيس فرع البحث الجنائي ببدر والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة وذلك من أجل سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.