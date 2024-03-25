نائب محافظ البحيرة تعتمد عددًا من المخططات التفصيلية لـ 4 مراكز

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 4 مراكز، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي على النحو التالي، اعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزب نقرها التابعة للوحدة المحلية لقرية افلاقه التابعة لمركز دمنهور، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية زاوية غزال التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشا بمدينة إيتاي البارود.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار

كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية توابع كينج عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار، واعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر سلامون التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حماده، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية السوم الغربية التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود بمركز كوم حماده.

وتم عرض جميع المخططات التفصيلية السالف ذكرها باللوحة الزجاجية الموجودة بالوحدة المحلية لكل قرية، لمدة 15 يوما لتلقي تظلمات المواطنين والأهالي لعرضها على لجنة المخططات التفصيلية.

التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.