إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، داخل مصرف بقرية عبدالوهاب مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، داخل مصرف بقرية عبدالوهاب مدينة النوباريه، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم كل من: "ا.م" ١٥ سنة مصابة باضطراب بالوعي واشتباه، ما بعد الارتجاج، "ا. ع" ٢٨ سنة مصابة بصعوبة في التنفس،،" م. ا" ١٦ سنة، صدمة عصبية، "ن. ا " ١٧ سنة، مصابة بصدمة عصبية، "ا. ك" ١٤سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، "ش. ح" ٢٥ سنة، مصابة بكدمات بالجسم، "ف. م" ٢٣ سنة، مصابة بكدمات بالظهر، "م. ع".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.