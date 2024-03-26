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محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة شفر، بطريق ابوالمطامير أمام شركة رجب.

 

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل، سيارة شفر، بطريق أبو المطامير أمام شركة رجب، مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من: "ح. ح" ١٥ سنة، “ش. م “٣٠ سنة، "ف. م"، و" م. ا" ١٦سنة، "م. ف" ٢٠ سنة، "م. ب" ٤٥ سنة، "ف. م" ٣٧ سنة، "ر. ج" ٣٤ سنة، "ه. ف" ٣٥ سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

11 مصاب فى حادث أنقلاب سيارة ميكروباص أبو المطامير البحيرة اصابة ٩ اشخاص مستشفى ابوالمطامير العام

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