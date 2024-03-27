الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تسليم شهادات إجتياز دورة التحول الرقمي للعاملين بمجلس مدينة دمنهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم محمد كچك رئيس الوحدة المحلية لمركز دمنهور، العاملين بالجهاز الإدارى بالوحدة المحلية الحاصلين على دورة التحول الرقمي، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بالمدينة خلال الفترة من ١٧-٢١ مارس الجاري، حيث تم تدريب العاملين على أسس التحول الرقمي.

 شهادات اجتياز دورة التحول الرقمي 

قام “كجك” بتسليم شهادات اجتياز دورة التحول الرقمي للعاملين، مؤكدًا حرص وسعي الوحدة المحلية على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، تماشيًا مع خطة الدولة، ومواكبة التطور والتحول التكنولوجي تحقيقًا للتميز الرقمي والمؤسسي.

وأشار رئيس مركز ومدينة دمنهور على أن التحول الرقمي في المحليات أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته والذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 ووجه « كچك» الشكر للقائمين على العملية التدريبية لتميزهم في تنظيم  الدورات التدريبية للجهاز الإدارى لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

 إزالة ١٤٦ إشغال طريق بشوارع دمنهور .

من ناحية أخرى، أكد محمد كجك، على استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحالهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.
 

وقامت الوحدة المحلية بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع مدينة دمنهور، تحت إشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن ضبط ١٤٦حالة إشغال طريق بشوارع دمنهور.  

التحول الىقمى السكرتير العام شهادت تكريم مدينة دمنهور محافظة البحيرة

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