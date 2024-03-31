الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأمن يفك لغز العثور على جثة سيدة مربوطة بحجر فى مجرى مائى بالبحيرة

جثة
جثة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة،  برئاسة العميد أحمد السكران، من كشف غموض  العثور على جثة سيدة في نهاية العقد الخامس من العمر، ترتدي كامل ملابسها، داخل شيكارة مربوطة بحبل وحجر، وفي حالة شبه تحلل، وذلك داخل أحد المجاري المائية  بقرية الزعفران التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ونجلتها، بسبب رفضها بيع قطعة أرض من أجل سداد ديون نجلتها.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وقرر المستشار محمد صبحي وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة كوم حمادة، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وتم اصطحابهما إلى مكان ارتكاب الواقعة، وتم إجراء المعاينة التصويرية للواقعة. 


إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

ترجع الواقعة بتلقي اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من المقدم حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بورود بلاغ  بعثور الأهالي على جثة سيدة في نهاية العقد الخامس تقريبًا داخل شيكارة مربوطة بحبل وحجر، وفي حالة شبه تحلل داخل أحد المجاري المائية بقرية الزعفران التابعة لدائرة المركز. 

وعلى الفور تمت مناظرة الجثمان، والتصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع سرعة التعرف على هوية الجثة، وبالفحص توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أن الجثة لسيدة تدعى "سعاد. ال" 58 سنة، مقيم بناحية قرية الزعفران، ومتغيبة منذ 28 يومًا، ومتحرر محضر من قِبل زوجها بتغيبها، وتم تحرير المحضر اللازم. 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الشاذلى رئيس فرع البحث الجنائي ببدر والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة من أجل سرعة كشف غموض الواقعة  وضبط مرتكبيها. 

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عطا الغمراوي"  زوج المجنى عليها، و"نورة. ع. ال" نجلة المجني عليها.

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