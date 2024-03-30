نائب محافظ البحيرة تشارك 1000 من العاملين بقطاع النظافة و"قادرون باختلاف" الإفطار السنوي

شاركت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الإفطار الجماعي السنوي الذى نظمته المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي مع أكثر من 1000 عامل من عمال النظافة والقادرون باختلاف ودور الرعاية الإجتماعية، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث هنأت نائب محافظ البحيرة، الحضور بشهر رمضان المعظم وأعربت عن سعادتها بتواجدها بين أبناء المحافظة من مختلف الجهات المشاركة وتناولها وجبة الإفطار معهم لكونهم ركيزة أساسية في المجتمع وعرفانًا بدورهم البارز والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم، وطالبتهم بالإستمرار فى بذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل.

منظومة متكاملة تعمل كأسرة واحدة

وأكدت نهال بلبع، أن هذا الإفطار يأتى فى إطار التواصل المستمر بين المحافظة وأبنائها لكونهم جزء من منظومة متكاملة تعمل كأسرة واحدة في جميع المناسبات الاجتماعية والدينية لخلق بيئة عمل إيجابية، مشيرة إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة ورعاية ودعم العاملين بها، بالإضافة إلي تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم أبناء الوطن من القادرون باختلاف ودور الرعاية الاجتماعية.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على الوجهة الحضارية والجمالية للمحافظة وأشادت بجهودهم الملموسة فى العمل تحت مختلف الظروف والأجواء، مؤكدة على إستمرار المحافظة فى تقديم كافة سبل الدعم لاستكمال ودفع العمل بما ينعكس بشكل إيجابي على المظهر الحضارى للمحافظة.

وأشادت نهال بلبع، بالمشاركة الإيجابية والكبيرة لمؤسسات المجتمع المدني وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية والعمل الخدمي وتقديم كافة أشكال وصور الدعم والرعاية لكافة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وكرمت نائب محافظ البحيرة، عدد من العاملين بقطاع النظافة بكافة مدن ومراكز المحافظة، وتم منحهم شهادات تقدير لجهودهم الملموسة في الارتقاء بمنظومة النظافة، كما تم تكريم مديري الأزمات والكوارث بمراكز ومدن المحافظة، متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح فى حياتهم الشخصية والمهنية.