الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 2.5 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر ومحطة وقود في البحيرة

مبيدات
مبيدات

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من يسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، رقابتها المشددة في جميع مدن ومراكز المحافظة. تم تنفيذ عدة حملات تموينية في مركز دمنهور أسفرت عن:

- ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن و7 مخابز توقفت عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.
- ضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
- تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.
- ضبط 5 محلات جزارة قامت بالذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي مركزي أبو المطامير والدلنجات، تم ضبط كمية من المخصبات الزراعية منتهية الصلاحية، وضبط 3 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و3 أخرى توقفت عن الإنتاج بدون إذن مسبق، و3 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط مصنع مبيدات بدون ترخيص يقوم بإنتاج مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ويقلد علامات تجارية لشركات كبرى، وتم التحفظ على كمية كبيرة من العبوات النهائية.

وتم ضبط 2.5 طن من المبيدات والأسمدة ذات المصدر غير المعروف، وتم توقيف مخبزين عن الإنتاج دون إذن مسبق، بالإضافة إلى 11 مخبزاً لإنتاجهم خبزاً ناقص الوزن، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وآخر قام بتصرف في 10 شكائر من الدقيق البلدي المدعم، وكان هناك مخبزان تم توقيفهما بسبب عدم نظافة أدوات العجين في المخبز.

وفي إدارة تموين إيتاى البارود، تم ضبط محطة وقود لتجميع 500 لتر من السولار، كما تم تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تموين البحيرة حملات تموينية ٥٠ محضر تموينى بالبحيرة محافظة البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

إضاءة مدارس التربية الخاصة والإدارات التعليمية.. "تعليم البحيرة" تحتفل باليوم العالمي للتوحد

وكيل "زراعة البحيرة" يتفقد مخازن الإرشاد بالمديرية ويستمع للمزارعين

محافظ البحيرة تستعد لتطبيق قانون التصالح ومشروع التأمين الصحي للمواطنين

حبس عامل ونجله وزوج شقيقته عذبوا شخص حتى الموت في البحيرة

توزيع 4 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع محافظة البحيرة

الأمن يفك لغز العثور على جثة سيدة مربوطة بحجر فى مجرى مائى بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تشارك 1000 من العاملين بقطاع النظافة و"قادرون باختلاف" الإفطار السنوي

"علقوه فى السقف".. "التأديب" يُنهى حياة شاب على يد والده وشقيقه بالبحيرة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة