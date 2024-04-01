ضبط 2.5 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر ومحطة وقود في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من يسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، رقابتها المشددة في جميع مدن ومراكز المحافظة. تم تنفيذ عدة حملات تموينية في مركز دمنهور أسفرت عن:

- ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن و7 مخابز توقفت عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

- ضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

- ضبط 5 محلات جزارة قامت بالذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي مركزي أبو المطامير والدلنجات، تم ضبط كمية من المخصبات الزراعية منتهية الصلاحية، وضبط 3 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و3 أخرى توقفت عن الإنتاج بدون إذن مسبق، و3 مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط مصنع مبيدات بدون ترخيص يقوم بإنتاج مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ويقلد علامات تجارية لشركات كبرى، وتم التحفظ على كمية كبيرة من العبوات النهائية.

وتم ضبط 2.5 طن من المبيدات والأسمدة ذات المصدر غير المعروف، وتم توقيف مخبزين عن الإنتاج دون إذن مسبق، بالإضافة إلى 11 مخبزاً لإنتاجهم خبزاً ناقص الوزن، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وآخر قام بتصرف في 10 شكائر من الدقيق البلدي المدعم، وكان هناك مخبزان تم توقيفهما بسبب عدم نظافة أدوات العجين في المخبز.

وفي إدارة تموين إيتاى البارود، تم ضبط محطة وقود لتجميع 500 لتر من السولار، كما تم تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.