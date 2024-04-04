تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دست الأشراف بالبحيرة

شهد اللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، الاحتفال السنوي لتسليم جوائز لحفظة القرآن الكريم بقرية دست الأشراف التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني وكلمات ترحيبية ثم قراءة بعض آيات من الذكر الحكيم ثم توالت كلمات الحضور حرص خلالها الجميع على توجيه التهنئة للمتفوقين.

وأعرب اللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، عن سعادته لوجوده بين أبنائه من حفظة كتاب الله الذين هم أمل ومستقبل هذا الوطن الحبيب، مثمنًا هذه اللفتة الطيبة من القائمين على هذا العمل، موجهًا الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا أقصى الجهود ليتوج أبنائهم بهذا الشرف العظيم وهو حفظ كتاب الله وكذلك جميع المشايخ اللذين قاموا بتحفيظ أبنائنا كتاب الله، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر المباركة ويتقبل منا صالح الأعمال.