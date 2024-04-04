الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 67500 وجبة إفطار وسحور على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة البحيرة، مثمنة المجهود الكبير الذي تقوم به مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة "مصر الخير" ومشاركة جهود الدولة في دعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا وتكثيف المساعدات بها.

وأوضح الدكتور أيمن أبو غالي، مدير أول المكتب التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أنه تم توزيع 30000 وجبة إفطار ساخن من خلال 2 خيمة رمضانية بحوش عيسى وكوم حمادة، بالإضافة إلى توزيع 30000 وجبة إفطار ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز كفر الدوار وكوم حمادة والمحمودية و7500 وجبة سحور بقرى مركز كفر الدوار، بإجمالي 67500 وجبة إفطار وسحور على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار استمرار المشاركة الواسعة في حملة «إفطار صائم» التي أطلقتها مؤسسة «مصر الخير» بالمشاركة والتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف توفير المواد الغذائية وتلبية احتياجات الأسر المستحقة، لإدخال فرحة رمضان على منازلهم.

محافظة البحيرة التحالف الوطني توزيع وجبات افطار بالبحيرة توزيع وجبات سحور نهال بلبع

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