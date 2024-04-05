بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين فى دمنهور والمحمودية بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم، مسجدين جديدين بمركزي دمنهور والمحمودية بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

التيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية

وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

تفاصيل افتتاح المساجد الجديدة

وأوضح الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة التفاصيل، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مسجد الحمدية الغربي قرية الحمدية، التابعة لدائرة مركز دمنهور على مساحة 220م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، مسجد كوم النصر الكبير التابعة لدائرة مركز المحمودية على مساحة 504م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

"صدقة الفطر وحق الله في المال".. خطبة الجمعة اليوم

كما أكد الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن خطبة الجمعة اليوم التى جاءت تحت عنوان "صدقة الفطر وحق الله في المال" أن الإنفاق في وجوه الخير من أجّل العبادات وأفضل القربات، ومن أعظم صور الإنفاق في هذه الأيام المباركة صدقة الفطر التي شُرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل إنسان يملك قوته وقوت عياله، ليخرجها عن كل من تلزمه نفقته من أفراد الأسرة حتى الأطفال، وكذلك إخراج زكاة المال في هذا الشهر الفضيل، حيث تضاعف في ثواب الأعمال الصالحة.

وكل من زكاة المال وصدقة الفطر من حق الله تعالى، فالمال ملك لله "عز وجل" استخلف فيه عباده، وأمرهم أن ينفقوه فيما يرضيه سبحانه.