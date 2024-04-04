الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 25 طن خميرة و720 كيلو جبن رومى مجهولة المصدر بالبحيرة

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها المواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوِّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبدالعال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن: ضبط طن محسن زراعى مجهول المصدر وتحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة لتحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين لبدالين تموينيين لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية و10 محاضر لعدم حملة شهادات صحية وبمركزى حوش عيسى وأبوالمطامير تم ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم ناقص الوزن بمقدار 320 جراما بالشيكارة الواحدة وتجار تموينيين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية، كما تم تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين وادي النطرون من ضبط 79 أسطوانة غاز تستخدم في غير الغرض المخصص لها و20 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار، وبمركز دمنهور تم ضبط 200 صفيحة جبنة بيضاء و720 كجم جبنة رومى مجهولة مصدر.

كما قامت الحملة  بالمرور على مدينة النوبارية تم ضبط 25 طن خميرة معبأة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

حملة تموينية بالبحيرة ضبط خميرة مجهولة محافظة البحيرة دمنهور الدلنجات

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