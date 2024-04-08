توزيع 800 كرتونة رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

وزعت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة في توزيع 800 كرتونة مواد غذائية لدعم 800 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية.

وذلك في قرى جزائر عيسى والامام الحسين والبستان وكوم زمران وزاوية مسلم وعزبة قمحه والاتحاد وعزبة عقاب والدنشالى والوكيل وزمران النخل وزاوية أبو شوشه وأبو سعيفة في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين وتلبية احتياجاتهم

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدني التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة في عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

توزيع الكراتين جاء لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين جاء لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا عن إدخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة البحيرة.



وأوضح أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.