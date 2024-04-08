الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على مدن وقرى البحيرة

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

شهدت اليوم الإثنين، مدن وقرى محافظة البحيرة، حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة.
وشهدت مدن دمنهور، وكفر الدوار، وشبراخيت، ورشيد وأبو حمص،  وإدكو، والمحمودية، ورشيد تساقط أمطار من الصباح الباكر،  الأمر الذى أدى إلى قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بالدفع بعدد كبير من المعدات؛ من أجل المساهمة في رفع المياة الناتجة عن تساقط الأمطار، وكذلك تم التنبيه على التواصل الدائم مع غرفة الأزمات المتواجدة داخل ديوان عام محافظة البحيرة،  في حالة حدوث أي مشاكل تنتج عن تساقط الأمطار، لسرعة حلها.
 
غرفة عمليات بالديوان العام

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، انهةيتم متابعته لحظة بلحظة، من غرفة العمليات بالديوان العام، للتقلبات الجوية وسوء الطقس، وكذلك شدد على أجهزة المحافظة بسرعة الانتقال لرفع أي إعاقة لحركة سير المواطنين في الشوارع.

إنتشار أكثر من ١٣٠٠ معدة  لرفع التراكمات والتجمعات أولًا بأول.
 

كما أكدت أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة إنتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

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