11 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد.. أين تصلي؟

يؤدي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غدا الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المعمورة بطرح البحر، وذلك بمشاركة أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والأمنية والعسكرية.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر

هذا وقد أعلن محافظ بورسعيد بأنه جرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد وبورفؤاد، في 11 ساحة تٌحيط بمساجد كبرى وهما، ساحة مسجد السلام بحي الشرق، ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، ساحة المعمورة بطرح البحر، ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بالزهور، ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، ساحة مسجد حمدي تمام بطرح البحر، ساحة مسجد الحسين بحي المناخ، ساحة مسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، ساحة مسجد الشبان المسلمين، حيث سيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.

وجدد المحافظ التهنئة لأبناء بورسعيد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولى عز وجل ان يعيده علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وفي شأن آخر بعث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد وقياداتها التنفيذية، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

قائلا: "بهذه المناسبة الغالية نتوجه للمولي عز وجل أن يحفظ سيادتكم ويرعاكم ويعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يوفقكم لما فيه الخير"، متمنيا أن تنعاد هذه المناسبات على مصر دائما في خير ورخاء وتنمية

كما بعث محافظ بورسعيد أسمى معاني التهنئة القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وجميع السادة الوزراء والمحافظين بهذه المناسبة العطرة، أعادها الله على مصر وأبنائها في خير وسلام.