الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير نادى التثقيف الفكري الرياضي لذوى الهمم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير نادى التثقيف الفكري الرياضى لذوى الهمم بمنطقة خديجة ب بالضواحي وذلك بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءة المبني على أعلى مستوي وذلك بحضور الدكتور منصور البكرى السكرتير العام للمحافظة والاستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة والاستاذة سمر الموافى رئيس حى الضواحى،و عدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم.

محافظ بورسعيد: أعمال تطوير ورفع كفاءة المبني تمت على أعلى مستوى

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير ورفع الكفاءة شمل المبني بالكامل الذي يضم أول مكتبه للأطفال من ذوى الهمم "قادرون باختلاف"وجيم للألعاب كما يضم  ملعب  لممارسة لعبه البوتشه الخاصة بذوى الهمم على أعلى مستوى،لتوفير سبل الراحة لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتقديم الدعم  للمشاركون في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة.

وأكد محافظ بورسعيد على الدور المجتمعي لذوي الهمم من أبناء المحافظة من ذوي الهمم، مؤكدا  أن هناك العديد من أبناء المحافظة ذوي الهمم يشاركون في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة، فضلا عن النماذج الرياضية المشرفة التي تحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية والعالمية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد افتتاح تطوير “قادرون باختلاف”

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