محافظ بورسعيد يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية لـ٦٠ شابًا وفتاة

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وباسم الفره مدير عام المتابعة بالهيئة الزراعية المصرية، حفل توزيع أجهزة كهربائية لعدد (٦٠) شاب وفتاة من أبناء بورسعيد المقبلين على الزواج، وذلك في قاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، ضمن احتفالات ليلة القدر.

اللواء عادل الغضبان يهنئ “العرائس” ويتمني لهم حياة سعيدة وموفقة

تمت مراسم توزيع أجهزة كهربائية على عدد 60 شاب وفتاة من أبناء محافظة بورسعيد المقبلين على الزواج في قاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، حيث حضر الحفل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والأستاذ باسم الفره مدير عام المتابعة بالبنك الزراعي المصري.

وحضر الحفل أيضا الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسنيي مدير الجهاز التنفيذي، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، والأستاذ جمال زين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة وموفقة، ودعا الشباب للعمل المستمر لتوفير حياة كريمة وبناء أسره تتحلى بالقيم والمبادئ الأخلاقية، وعبر الشباب عن سعادتهم وقدموا الشكر لمحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الطيبة.

وفي نهاية الحفل، قام محافظ بورسعيد ومدير عام المتابعة بالبنك الزراعي بتسليم 60 شاب وفتاة من أبناء بورسعيد الأجهزة الكهربائية (غسالة وثلاجة وبوتاجاز)، ومفروشات بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة بورسعيد، وشركة اصلان.

وخلال كلمته، وجه محافظ بورسعيد، الشكر والتحية للدكتور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، مشيدا بالدور المجتمعي الهام للبنك الزراعي المصري.

من جانبه، قدم الأستاذ باسم فره الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه ومساندته للشباب المقبلين على الزواج، معبراً عن سعادته بالتعاون بين محافظة بورسعيد والشباب المقبلين على الزواج.

وفي السياق، قدم الشيخ جمال عواد الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس البنك الزراعي المصري على التعاون المثمر في تنفيذ المبادرة، داعيًا الله أن يتمم زواجهم وأن يجعل بينهم مودة ورحمة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث