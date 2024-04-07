محافظ بورسعيد: يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الأحد،اجتماعا،لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، ومديرى المديريات ومديرى الهيئات ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك

وأكد محافظ بورسعيد، علي ضرورة الاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك،مؤكدا بان مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص ١١ ساحه لإداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، موجها التهنئة للحاضرين بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الموالي عز وجل ان يعيده علي آلامه الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

و خلال الاجتماع وجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

و شدد محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل الي ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد،فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

كما شدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد،موجها الأحياء وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

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