محافظة بورسعيد تشهد أكبر مائدة إفطار جماعي لأبناء المحافظة بمركز شباب القابوطي

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أكثر من 5000 من أهالي محافظة بورسعيد، الإفطار الرمضاني، والذي نظمته محافظة بورسعيد، داخل مركز شباب القابوطي بحي الضواحي، وبحضور الدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، وعبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة وسمر موافي، رئيس حي الضواحي والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

بحضور أكثر من 5000 من أبناء محافظة بورسعيد



واصطف المواطنون لتناول الإفطار الرمضاني في جو أسري تسوده المحبة والمودة والسعادة بين جميع طوائف المجتمع.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته بمشاركة أهالي بورسعيد في حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمته محافظة بورسعيد، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع البورسعيدي، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء المحافظة.

ودعا محافظ بورسعيد، أن يعاد شهر رمضان المعظم دائما على مصر وأبنائها في خير ورخاء، وأن يديم المحبة والترابط والوحدة بين أبناء المحافظة، مؤكدا علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون بين فئات المجتمع

وهنأ محافظ بورسعيد، المواطنون بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، قائلًا: “أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”، كما حرص المحافظ على التقاط العديد من الصور التذكارية مع المواطنين في جو أسري، كما تحدث اللواء عادل الغضبان، مع أهالي المحافظ حول التنمية التي جرت مؤخرًا ببورسعيد في العديد من المجالات، وتطلعات المواطنين لمزيد من التنمية والتقدم لمحافظة بورسعيد.

وفي شأن آخر؛ استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

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