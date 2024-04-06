محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره وفد الكنيسة، مؤكدًا صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد

وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد

وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد

وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد

وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد