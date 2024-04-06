السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

وفد من الكنيسة الإنجيلية
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره وفد الكنيسة، مؤكدًا صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة الإنجيلية فى زيارة لمحافظ بورسعيد
بورسعيد كنيسة وفد تهنئة محافظ

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخى فى القاهرة

النيابة الإدارية تنعى الدكتور فتحى سرور

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

عاجل| مصادر مصرية رفيعة المستوى تكشف تفاصيل مفاوضات القاهرة للتهدئة بين حماس وإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة