السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أوقاف بورسعيد" تحتفل بليلة القدر وسط الآلاف من أبناء المحافظة

احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صلاة التراويح بمسجد الحسين الكائن بحي المناخ، بحضور الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف والشيخ ياسر علام مدير عام المنطقة الأزهرية، وفوزي الوالي رئيس حي الزهور والعميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
 

احتفالية ليلة القدر

وشهد محافظ بورسعيد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل مسجد الحسين، حيث قدم الحفل الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة، وبدأت مراسم الاحتفال بليلة القدر بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ حسان حسن ثم كلمة لمدير مديرية الأوقاف أشار فيها إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يجب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى- عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء، وتلاها كلمة الشيخ ياسر علام مدير عام المنطقة الأزهرية واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية.

 

ووجه محافظ بورسعيد، التهنئة لأبناء بورسعيد بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

 

وفي شأن آخر تنظم محافظة بورسعيد إفطار جماعي لأهالي الزهور والضواحي والمناخ، بمركز شباب القابوطي، غدا السبت الموافق 6 أبريل الجاري ، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع البورسعيدي، وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء المحافظة.

 

ودعا محافظ بورسعيد أن ينعاد شهر رمضان المعظم دائما على مصر وابنائها في خير ورخاء، وأن يديم المحبة والترابط والوحدة بين أبناء المحافظة، مؤكدا علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون بين فئات المجتمع البورسعيدي.

احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر
بورسعيد محافظ الأوقاف ليلة القدر حفل

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