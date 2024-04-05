الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بورسعيد تنظم إفطارا جماعيا لأهالي الزهور والضواحي والمناخ غدا

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على مشاركة جميع فئات المجتمع في الإفطار الرمضاني، حيث تقوم محافظة بورسعيد بتنظيم إفطار جماعي لأهالي الزهور والضواحي والمناطق القريبة، وذلك في مركز شباب القابوطي، يوم غد السبت الموافق 6 أبريل.

 

لتوطيد أواصر المحبة والترابط وخلق جو أسري بين أبناء المحافظة

ودعا محافظ بورسعيد، أن يعاد شهر رمضان المعظم دائما على مصر وابنائها في خير ورخاء، وأن يديم المحبة والترابط والوحدة بين أبناء المحافظة، مؤكدا أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون بين فئات المجتمع.

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