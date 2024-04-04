محافظ بورسعيد يستقبل أسر المتوفيين في حادث طريق 23 ديسمبر

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أسر ضحايا حادث كلية العلوم والذي وقع بشارع 23 ديسمبر، وأسفر عن وفاة 3 طلاب من كلية العلوم وسيدة، بمكتبه بالديوان العام، وبحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مكتبه مفتوح دائما لأسر المتوفيين في أي وقت، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لأسر حادث كلية العلوم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

ودعا محافظ بورسعيد للمتوفيين أن يتقبلهم الله من الشهداء وينعم عليهم بالفردوس الأعلى، وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان المحافظ، قد زار أسر المتوفيين أمس، لتقديم العزاء والمواساة لذويهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

وفي شأن آخر، وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم صباحا، بالبدء في إغلاق البوابة الرئيسية لكلية العلوم المطلة على شارع 23 ديسمبر وفتح البوابة الجانبية للكلية، وذلك لتيسير حركة مرور الطلاب والمواطنين، وحفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

كما وجه الغضبان بالبدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنطقة بحري كلية العلوم، وشرق كلية العلوم، ورفع كافة المخالفات والاشغالات في محيط المنطقة، مع فتح الطريق المؤدي امتداده من امتداد محور الرحاب وتقاطع شارع العبور وصولا لشارع النصر وكلية العلوم ، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورؤساء أحياء الزهور والمناخ، ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المرور، و جهاز تعمير بورسعيد ومقاولو المشروع.



وشدد محافظ بورسعيد على سرعة تنفيذ خطة التطوير، على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات الجارية في العديد من القطاعات بمحافظة بورسعيد.

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