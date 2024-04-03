الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المدينة الشبابية ببورسعيد تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين (صور)

تنظم دورة رمضانية
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد

نظمت المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، دورة رمضانية للبراعم والناشئين تحت شعار "أنت المستقبل"، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طفل بالأندية والأكاديميات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، أحمد سعيد مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء.

تنظيم دورة رمضانية للبراعم والناشئين فى بورسعيد

حضر حفل الافتتاح، عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من الشخصيات الرياضية والعامة والإعلاميين والصحفيين، واللاعب الدولي السابق حماده طلبه.

وأكد محمد عبد العزيز، مدير المدينة الشبابية، ورئيس لجنة تنظيم البطولة، أنه تم التنسيق أن تكون الدورة الرمضانية بنظام الدوري وتجميع النقاط، مضيفًا أن لأولادنا حق علينا في هذا الشهر الكريم، ومن حقهم مشاركتهم في الأجواء الرمضانية الرائعة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب ضمن خطة القيادة السياسية.

وأشاد عبدالفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بفكرة الدورة الرمضانية للبراعم والناشئين، وأيضًا احتيار الاسم "أنت المستقبل" والذي يشجع علي تحفيز اللاعبين على التفوق الرياضي من الصغر، مؤكدًا أنه لابد أن تحذوا كل المنشآت الرياضية على تنظيم مثل هذه الدورات.

تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين بمحافظة بورسعيد
بورسعيد محافظة دورة رمضانية الشباب الشباب والرياضة

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