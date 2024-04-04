الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر

الانتهاء من إنشاء
الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من إقامة ٤ مطبات صناعية بشارع ٢٣ ديسمبر، حيث تم  تنفيذ ٢ مطب صناعي أمام كلية العلوم و٢ مطب صناعي أمام القرية الأوليمبية مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة، حرصًا على سلامة المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية في حركة المشاة والسيارات.

كان محافظ بورسعيد قد وجه قبل مرور ٢٤ ساعة، بالبدء الفوري في إقامة المطبات الصناعية، بشارع ٢٣ ديسمبر، خلال تفقده موقع حادث طلبة كلية العلوم بشارع ٢٣ ديسمبر، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي شأن آخر، زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أسر ضحايا حادث كلية العلوم، الذي وقع أمس الأول بشارع ٢٣ ديسمبر، وأسفر عن وفاة ٣ طلاب من كلية العلوم وسيدة.

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يلهم أسرهم وأصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتقبلهم الله من الشهداء ويجعل لهم نصيبًا في الفردوس الأعلى.

وأبدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حزنه الشديد علي وفاة الطلاب في هذا الحادث الأليم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم،

وكان محافظ بورسعيد قد نعى في بيان رسمي، سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا إثر الحادث أليم، وقدم خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفين وأصدقائهم وزملائهم، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقاءهم وزملاءهم الصبر والسلوان.

 كما وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بالبدء في إغلاق البوابة الرئيسية لكلية العلوم المطلة على شارع ٢٣ ديسمبر وفتح البوابة الجانبية للكلية، لتيسير حركة مرور الطلاب والمواطنين، وحفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.

كما وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنطقة بحري كلية العلوم، وشرق كلية العلوم، ورفع كافة المخالفات والإشغالات في محيط المنطقة، مع فتح الطريق المؤدي امتداده من امتداد محور الرحاب وتقاطع شارع العبور وصولًا لشارع النصر وكلية العلوم، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورؤساء أحياء الزهور والمناخ، ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية المرور، وجهاز تعمير بورسعيد ومقاولو المشروع.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة تنفيذ خطة التطوير، على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات الجارية في العديد من القطاعات بمحافظة بورسعيد.

الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية
الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية
الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية
الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية
الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية
الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية
الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية
الانتهاء من إنشاء 4 مطبات صناعية
IMG-20240404-WA0018
IMG-20240404-WA0018
IMG-20240404-WA0014
IMG-20240404-WA0014
بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مطب صناعي كلبة علوم حادث

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