بـ10.6 مليون جنيه.. منحة الاتحاد الأوروبى لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ببورسعيد

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بروتوكول عقد مشروع تطوير حى الضواحى 4 بين محافظة بورسعيد وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة تمويل من الاتحاد الأوروبى مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 10.6 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، والدكتور خالد نصر رئيس منطقة القناة وسيناء والدكتور وائل حامد مدير فرع الجهاز بورسعيد، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات، والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التعاون المستمر

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد، بوفد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوجه بالشكر للرئيس التنفيذي للجهاز استاذ باسل رحمي على جهود التعاون المستمر والمثمر في العديد من المجالات، لافتا أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من مشروعات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في العديد من المجالات، خاصة في مجال مشروعات الشباب الصناعية، متطرقا للحديث عن تجربة بورسعيد الرائدة في مجال المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والتي ساهمت في دعم الصناعة المحلية وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، كما ساهمت في جعل صغار الشباب المستثمرين من كبار رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط، متمنيا أن يكون التعاون دائما في صالح أبناء بورسعيد ويحقق مزيد من التنمية والتقدم للمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هذا لا يعد التعاون الأول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. حيث أن التعاون مستمر مع الجهاز منذ 2019 و سبق تنفيذ مشروعات بقيمة 51.2 جنيه، تنقسم الى ترميم وصيانة عدد 4 مدارس ومركز شباب القابوطى بقيمة 18 مليون جنيه واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بقيمة 33.2 مليون جنيه.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "شركاء النجاح" يبرز إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في العديد من المجالات، مؤكدا أن محافظة بورسعيد كانت حريصة على تطوير ورفع كفاءة المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين فى مختلف المجالات وعلى راسها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

ومن جانبه، توجه باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالشكر لمحافظ بورسعيد على جهود الدعم والتعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مشيدا بما لمسه من تطور غير مسبوق على أرض بورسعيد، والتي أصبحت يشيد بها القاصي والداني، نتيجة الإنجازات الكبيرة في جميع المجالات.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ بورسعيد والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدروع تقديرا للجهود المشتركة، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية بين الجانبين.

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