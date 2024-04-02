الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

52 متسابقا يتنافسون بـ"الفائزون في رمضان" ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أقامت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، اختيارات المتقدمين لمسابقة الفائزون في رمضان، والذي بلغ عددهم 52 متسابقا ومتسابقة كبار وصغار، من أبناء محافظة بورسعيد، وذلك بالتزامن مع أيام القرآن في العشر الأواخر من رمضان.

52 متسابقا يتنافسون في الفائزون في رمضان ببورسعيد

ويرأس اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي كان قد وجه باقامة المسابقة الرمضانية، وذلك بعد أن حققت المسابقة الدولية نجاحا كبيرا، وشارك بها ممثلون عن أكثر من 60 دولة، وأقيم خلالها اجتماع اللجنة التنسيقية للمسابقات الدولية، وشارك بها رؤساء المسابقات القرآنية حول العالم.

وقامت لجنة التحكيم المشكلة من: الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ببورسعيد، والدكتور عصام هيبة مدير إدارة شرق، وعصام فاروق مدرس قراءات بالأزهر الشريف، باختبار المتقدمين في حفظ القران كاملا بالأحكام والتجويد، علي أن يفوز من بينهم 10 حافظين لكتاب الله عز وجل، وشارك في فاعليات المنافسات الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بورسعيد.

ومن جانبه أكد عادل مصيلحي المشروف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن اللجنة العليا للمسابقة سوف تعلن عن أسماء 10 فائزون من بين الـ 52 المتقدمين، وسوف يقام حفل ختام بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، يتم خلال تكريم الفائزون في رمضان، وتكون المكافآت المالية المقدمة كبيرة، وذلك تشجيعا لحفظة كتاب الله بالأحكام والتجويد.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بدء فاعليات مسابقة الفائزون في رمضان بدء أمس الإثنين، على أن تكون لأبناء المحافظة فقط، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة الفائزون الدولية في هذا العام وشارك بها وفود 60 دولة، وعقد خلالها إجتماع رؤساء المسابقات حول العالم، كما اجتمع خلالها المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية للقران الكريم.

وأوضح الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن المسابقة تأتي استجابة لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذي وجه بمسابقة لأبناء بورسعيد فقط، واوضح أنه تم الاعلان عنها وتقدم لها 60 متقدم من أبناء بورسعيد الحافظين للقران الكريم بالتجويد والأحكام.

وأشار الإعلامي عادل مصيلحي، إلى أن الفائزون في رمضان تقام بمشاركة وزارة الأوقاف متمثلة في الشيخ جمال عواد وكيل الوزارة ببورسعيد، وتتكون لجنة التحكيم من: الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ببورسعيد، والدكتور عصام هيبة مدير إدارة شرق، وعصام فاروق مدرس قراءات بالأزهر الشريف.

وأعلن المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن فاعليات الاختبارات تبدأ من اليوم الأثنين الموافق 22 رمضان، وتقوم لجنة التحكيم باختبار المتقدمين في حفظ القران كاملا بالأحكام والتجويد، ويفوز من بين الـ 60 مقدم الـ 10 الناجحين، علي أن يتم تكريمهم في حفل كبير بقاعة فايزة أبو النجا بـ محافظة بورسعيد، ويقدم لهم مكافاءات مالية كبيرة وجوائز قيمة.

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القرآن ابتهالات مسابفة القران الكريم بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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