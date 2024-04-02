الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مش أول مرة..النيابة العامة تأمر بحبس شاب تسبب في قتل ثلاث طلاب وسيده ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أمرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، بحبس المتهم في دهس ثلاثة طلاب وسيدة أمام كلية العلوم نطاق حي الزهور ببورسعيد أربعة أيام علي ذمه التحقيقات، كما طلبت عرض المتهم على مستشفى حكومي لبيان إيجابية أو سلبية تعاطيه للمخدرات.
كما أمرت نيابة بورسعيد العامة في القضية التي حملت رقم 2544 جنح الزهور،  تحريات المباحث، وتحريات إدارة مرور بورسعيد، بشان ظروف الواقعة وملابستها، مع ضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وعلمت “الدستور” من مصدر أمني، أن المتهم سبق وأن ارتكب واقعة مماثلة، وصدم بسيارته الخاصة أحد المعارض بشارع محمد علي وتم تحرير محضر بالواقعة حينها وتحمل التلفيات حينها وتم إغلاق القضية علي ذلك.

يذكر أن المتهم يدعي م ا، وقد تم ضبطه بواسطة الأجهزة الأمنية، ويجري التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق، كما تعمل جهات التحقيق علي استخراج تصريحات الدفن لكل من: محمد عبد الله الشامي، ومحمد خميس، وعمر شريف، والسيدة رضا السيد البدوي وتبلغ من العمر 50 عاما.

محافظ بورسعيد ينعي 3 طلاب وسيدة توفوا في حادث

وفي شأن آخر، نعي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اليوم الاثنين، اثر حادث أليم.

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

وكان قد، حصلت “الدستور”، علي فيديو لحظة اصطدام سيارة طائشة يرجع أن تكون اختلت عجلة القيادة في يدي قائدها مما دفعها بشكل سريع في اتجاه سيده وثلاثة من طلاب كلية العلوم التابعه لجامعه بورسعيد لتتسبب في مقتل ثلاثة منهم وآخر في حالة حرجة.

وظهر المقطع الذي رصدته كاميرا أحد المحال المطلة علي الشارع الرئيسي المقابل للكلية وأظهر مرور ثلاثة من الشباب الطلبة يعبرون الطريق وفي المقابل سيده تمشي بشكل مستقيم إلا أن السيارة الطائشة اندفعت نحوهم لتأخدهم كلهم في مجموعه واحده وتصطدم بهم في عدد من السيارات المتوقفه لتسبب لهم إصابات بالغة تؤدي إلي الوفاه.

وتلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

IMG_٢٠٢٤٠٤٠١_١٨٥٣٠٠٨٢
IMG_٢٠٢٤٠٤٠١_١٨٥٣٠٠٨٢
بورسعيد حادث نيابة حبس طلاب

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