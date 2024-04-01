الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد ينعى 3 طلاب وسيدة توفوا فى حادث أليم

3 طلاب بجامعة بورسعيد
3 طلاب بجامعة بورسعيد

نعي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اليوم الإثنين، إثر حادث أليم.

محافظ بورسعيد ينعي 3 طلاب وسيدة توفوا في حادث

وتقدم محافظ بورسعيد، بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفين وأصدقائهم وزملائهم، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقاءهم وزملاءهم الصبر والسلوان.

وكانت قد حصلت "الدستور"، على فيديو لحظة اصطدام سيارة طائشة، يرجح أن تكون اختلت عجلة القيادة في يدي قائدها، مما دفعها بشكل سريع في اتجاه سيده وثلاثة من طلاب كلية العلوم التابعة لجامعة بورسعيد؛ لتتسبب في مقتل ثلاثة منهم وآخر في حالة حرجة.

وظهر في المقطع الذي رصدته كاميرا أحد المحال المطلة على الشارع الرئيسي المقابل للكلية، مرور ثلاثة من الشباب الطلبة يعبرون الطريق وفي المقابل سيدة تمشي بشكل مستقيم، إلا أن السيارة الطائشة اندفعت نحوهم لتأخدهم كلهم في مجموعة واحدة وتصطدم بهم في عدد من السيارات المتوقفة لتسبب لهم إصابات بالغة تؤدي إلى الوفاة.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل مستشفى الزهور، التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل مصابًا، تحت الفحص لبيان حالته الصحية، ووصل مستشفى النصر ثلاث جثث هامدة، هم: رضا السيد البدوى وتبلغ من العمر 50 عامًا، وعمر شريف أحمد، ومحمد خميس. 


تم التحفظ على قائد السيارة والسيارة المتسببة في الحادث للعرض على الفحص الفني والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسماع أقوال الشهود والمصاب لحين سماح حالته بالإدلاء بأقواله في الحادث، بالإضافة إلى استخراج تصاريح الدفن.

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IMG-20240401-WA0173
محافظ بورسعيد ينعي 3 طلاب وسيدة توفوا في حادث بورسعيد سيارة طلبة كلية العلوم

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