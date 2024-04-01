الغضبان يكرم الأمهات المثاليات على مستوى بورسعيد

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة بورسعيد، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيد الأم المصرية، الذي يوافق الواحد والعشرين من شهر مارس كل عام، حيث أقيمت الاحتفالية بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالديوان العام، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة.

وبدأت مراسم الاحتفال بالسلام الوطني، أعقبه آيات من الذكر الحكيم تلاها أحد الأطفال، وتقديم عروض فنية لمجموعة من الأطفال من حضانة ولاء كيدز وحضانة الفاروق.

وأهدى محافظ بورسعيد هدايا رمزية للسيدات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة والبالغ عددهن ١٠ من سيدات محافظة بورسعيد، وهن: السيدة نجلاء مستجير محمد والحاصلة على المركز الأول على محافظة بورسعيد والمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية للعام الحالي، وتم تكريمها من فخامة رئيس الجمهورية، كما حصلت على المركز الثاني على محافظة بورسعيد السيدة رندة سمير مسعد، والمركز الثالث السيدة سامية توفيق، والمركز الرابع السيدة حنان الغريب حسن، والمركز الخامس حصلت عليه السيدة سامية متولى السيد، والمركز السادس للسيدة سعاد الحنفي على، وحصلت على المركز السابع السيدة منى عاهد عيسى، والمركز الثامن فتحية أحمد محمد، بينما حصلت على المركز التاسع السيدة نهاد محمد محمد سعد، والمركز العاشر والأخير كان من نصيب السيدة فهيمة صديق محمد.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا التكريم المستحق يأتي إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيدًا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف، لافتًا إلى أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة، قائلًا إن الأم هي أساس المجتمعات والركيزة الأساسية للتربية وقيادة المجتمع، موجهًا كل التحية والتقدير والحب لكل أم حملت على عاتقها مسئولية تربية أبنائها في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي واجهتها خلال مسيرتها الحياتية.

وأشار المحافظ إلى أننا نملك في بورسعيد قصص نجاح كثيرة تبرز بشكل مباشر دور المرأة الفعال والمثمر للحصول على المراكز الأولى في العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولي لتكتب بسطور التحدي ملاحم إنسانية خالدة لأنها تمثل دائمًا نهر العطاء الذي لا ينضب.

وأوضح المحافظ دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مؤكدًا أن للأم فضلًا عظيمًا، فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهي تربى وتهتم وترعى أبناءها وتسهر على راحتهم.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية لعظم قدرها ومكانتها الكبيرة، موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه للمرأة المصرية، فضلًا عن تكريم الأمهات المثاليات سنويًا.

وخلال كلمته، وجه الأستاذ جمال زين الدين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للمديرية، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة وفقًا لتوجيهات محافظ بورسعيد وطبقًا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المديرية تولي رعاية واهتمامًا كبيرًا لكل الأمهات التي تربطها تعاملات مع المديرية.

وقال الشيخ محمد عوض نائبًا عن مدير أوقاف بورسعيد، إن المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة لها مكانة كبيرة في الإسلام، حيث وصى رسول الله عليه الصلاة والسلام بضرورة المعاملة الحسنة للمرأة، كما تطرق للحديث عن بر الوالدين وأهميته في قبول العبادات، مستشهدًا بالآيات القرآنية التي ذكر فيها الله تعالى مكانة المرأة والأم، موضحًا أن الأم ستظل تاجًا على الرءوس، وموجهًا الشكر لمحافظ بورسعيد والقيادة السياسية لما يقدمونه من رعاية واهتمام للمرأة المصرية على كل الأصعدة.

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