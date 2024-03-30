السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: إزالة 242 مخالفة استزراع سمكي خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ22

جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، من إزالة ٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٢٨١ فدانا والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

 

 

و أكد المتابعة المستمرة لرؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ22 بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء.

 

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية  بسرعة إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الدولة.

 

 

وقال اللواء عادل الغضبان، إن المحافظة تدعم المستثمر الجاد لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، بالإضافة إلى التعاون والتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في عدد من القطاعات، لافتًا إلى أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها، وشهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار لدعم السوق المحلى وزيادة الصادرات واستغلال الميزات التنافسية لمحافظة بورسعيد.

وأكد أن محافظة بورسعيد بذلت جهودا كبيرة فى ملف الاستثمار والصناعة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن مدينة بورسعيد، شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في دعم السوق المحلية وزيادة صادرات الدولة لمختلف دول العالم.

جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة
جانب من اعمال الإزالة
بورسعيد سمك إزالات مخالفات جنوب بورسعيد

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