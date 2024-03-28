الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بورسعيد تنتهي من زرع أعمدة إنارة لإضاءة "محور 30 يونيو"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من أعمال زراعة أعمدة الإنارة العامة  لإضاءة  محور ٣٠ يونيو بداية من جمرك ٣٠ يونيو حتى التقاطع الخاص بالحي الإماراتي، وذلك لتيسير حركة السير ورفع كفاءة الإنارة العامة للمحور وحفاظا على أرواح المواطنين.

أشار محافظ بورسعيد إلي الانتهاء من اعمال زرع عدد من أعمدة الإنارة العامة لمحور ٣٠ يونيو وحتى تقاطع الحي الإماراتي، ىوذلك لخدمة أهالي منطقة الحي الإماراتي، مشيرا إلى أن منطقة الحي الإماراتي تعد من المناطق السكنية الواعدة والتي تشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ بورسعيد استمرار رفع كفاءة الاناره العامه بكافة شوارع المحافظة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين،وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة الطرق الإنارة العامه بمختلف مناطق المحافظة لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة.

وفي شأن آخر، شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، نزلاء دار الفتيات القاصرات، ودار مسنين المهندس حسن البدراوي، الإفطار الرمضاني، بحضور المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة دار الفتيات القاصرات، ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية والدينية.

وأكد محافظ بورسعيد، حرصه على الوجود في تلك المناسبة وسط نزلاء دار الفتيات القاصرات، ومشاركتهم الإفطار الرمضاني، ووجه محافظ بورسعيد، بتوفير كل أوجه الرعاية لجميع المقيمين في الجمعيات والدار التابعة للتضامن الاجتماعي، وضرورة الاهتمام بهم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ليكونوا إضافة طيبة للمجتمع،  مشيرا إلى أننا  جميعا مسؤولون عن توفير الأجواء المناسبة لهم وتوفير حياة مستقرة ومتكاملة في مقر إقامتهم.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء دار الفتيات القاصرات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم،  
وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السيد لحرصة الدائم على توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمين وتوفير مايحتاجونه من طلبات.

وخلال مشاركتة الإفطار مع نزلاء دار المسنين ابدي المحافظ حرصه الشديد بالتواجد مع أمهاتنا المقيمين في الدار، مشيرًا إلى أن دورنا هو إدخال السعادة والبهجة عليهم، ومشاركتهم في جميع المناسبات والاحتفالات، لأنهم أدوا رسالتهم ونجحوا في تربية أبنائهم وحان وقت رد الجميل إليهم من خلال تقديم خدمة لائقة ومتميزة. وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة تسعى دائمًا لتوفير كافة سبل للراحة للمسنين.

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بورسعيد الحي الإماراتي محور إضاءة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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