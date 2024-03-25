الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض مدرسة الخط العربي بمشاركة 40 عارضًا و75 لوحة في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 افتتح الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم الإثنين، معرض مدرسة الخط العربي والإسلامي المقام تحت إشراف إدارة التعليم الإبتدائي، وذلك بمدرسة الشهيد أسامة عيد عبدالرحمن الإبتدائية، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

 

افتتاح معرض الخط العربي

والتف عدد من المعلمين والطلاب والخريجين حول لوحاتهم وعددها ٧٥ لوجة التي تزينت بالعديد من أنواع الخطوط العربية، مشيدًا بجهود القائمين على المعرض.

وأعرب عن سعادته بهذا المعرض المتميز الذي يساهم في الحفاظ على الهوية العربية وعلى لغة الضاد أصل كل اللغات، مناشدًا بضرورة عمل ورش عمل بالمدارس لتنمية مهارة الخط العربي لدى الطلاب وصقلها باسلوب علمي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ طاهر الغرباوي وكيل المديرية والأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور هشام الجعبري مدير إدارة شرق التعليمية والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الإبتدائي وعدد كبير من خريجى مدرسة الخط العربي والمعلمين وأولياء الأمور ومجلس الأمناء.

IMG-20240325-WA0046
IMG-20240325-WA0046
IMG-20240325-WA0050
IMG-20240325-WA0050
IMG-20240325-WA0047
IMG-20240325-WA0047
IMG-20240325-WA0043
IMG-20240325-WA0043
IMG-20240325-WA0048
IMG-20240325-WA0048
بورسعيد تربية وتعليم بورسعيد اليوم افتتاح معرض

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يشارك رواد مسجد المجمع الإسلامي بتعاونيات الزهور صلاة التراويح

محافظ بورسعيد يتفقد "ممشى بورسعيد السياحي".. ويتابع سير العمل

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد تكريم الأمهات المثاليات بنادي هواة الصيد

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورصف شارع ستالينجراد بحي المناخ

إقبال متوسط على لجان انتخابات نقابة المحامين ببورسعيد

محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البرى لمتابعة سير العمل بعد تحريك أسعار الوقود

وكيل "تموين بورسعيد" يتفقد محطات الوقود بعد قرار تحريك أسعار المحروقات

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

مدرس يجبر طفلة على مشاهدة أفلام إباحية داخل مدرسة في روض الفرج

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

موجة حارة تضرب البلاد بداية من الغد.. وتبلغ ذروتها 31 مارس

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟