افتتاح معرض مدرسة الخط العربي بمشاركة 40 عارضًا و75 لوحة في بورسعيد

افتتح الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم الإثنين، معرض مدرسة الخط العربي والإسلامي المقام تحت إشراف إدارة التعليم الإبتدائي، وذلك بمدرسة الشهيد أسامة عيد عبدالرحمن الإبتدائية، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

افتتاح معرض الخط العربي

والتف عدد من المعلمين والطلاب والخريجين حول لوحاتهم وعددها ٧٥ لوجة التي تزينت بالعديد من أنواع الخطوط العربية، مشيدًا بجهود القائمين على المعرض.

وأعرب عن سعادته بهذا المعرض المتميز الذي يساهم في الحفاظ على الهوية العربية وعلى لغة الضاد أصل كل اللغات، مناشدًا بضرورة عمل ورش عمل بالمدارس لتنمية مهارة الخط العربي لدى الطلاب وصقلها باسلوب علمي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ طاهر الغرباوي وكيل المديرية والأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور هشام الجعبري مدير إدارة شرق التعليمية والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الإبتدائي وعدد كبير من خريجى مدرسة الخط العربي والمعلمين وأولياء الأمور ومجلس الأمناء.

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